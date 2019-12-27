Sağlık Bakanlığı hemşire atama sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonuçları ekranı

27.12.2019 14:24 - Güncelleme: 27.12.2019 14:24

Heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı hemşire atama sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı hemşire atama sonuç ekranı tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri kabul edilen KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.





SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.





KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI













YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.









SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.