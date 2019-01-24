Sağlık Bakanlığı iller arası tayin atama kurası 2019 PBS Sağlık Bakanlığı kurum içi atama başvuru sonuçları yhgm.saglik.gov.tr

Sağlık Bakanlğı personel atanma kurası ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı iller arası yer değişikliği başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre 2019 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası başvuruları 19 Aralık 2018 tarihinde başlamıştı. Başvurular 25 Aralık'ta sona ermişti. Gözler şimdi 2019 yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasında. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 24 Ocak 2019 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirileceği açıklandı. Kura sonuçlarına yhgm.saglik.gov.tr yada iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliecek. İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019



24/01/2019 Tarihinde Saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter Huzurunda Kura Çekilecektir..

Başvuru sahiplerinin hizmet puanları 01.01.2019 tarihi itibari ile yeniden hesaplanmış olup başvuru ekranlarına yansıtılmıştır. Hesaplanan hizmet puanına itirazı olanlar veya başvurusu ret edilenler, 14.01.2019 tarihinden itibaren 15.01.2019 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden itiraz edebileceklerdir.

2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için Hizmet Puanı İtirazları ve Başvuruları Ret Edilenler Hakkında Duyuru için haberimizdeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sağlık personellerinin iller arası yer değişikliği takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı YHGM internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla 0n tercih yapılabildi.

2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği sağlık personellerinin esas alacakları tüm detaylar ilan metninde yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Başvuruları 19 – 25 Aralık 2018 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemi (PBS) ekranından yapılıp başvuru çıktığı en geç 28 Aralık 2018 Cuma Saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığında olacak şekilde gönderilme şartı konulmuştu.

Başvurular münhal kadrolar göz önünde bulundurulup toplamda en fazla 10 tercih yapıldı. Başvuru yapan sağlık personeli için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olması gerektiği şartı aranıyordu. Bu kuraya müracaat eden personel yalnızca İller arası tercih yapabildi.

Ancak halen kadrosunun bulunduğu ilde eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar görev yaptığı ilde (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatını yapabilecektir.Başvurular 25 Aralık 2018 saat 18.00’de sona erdi. başvur sonucu kabul/ret listesi 14 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 24 Ocak 2019 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YHGM 2019 Yılı Ocak Dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası için tüm münhal kadrolar da açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.



SONUÇ



Sağlık Bakanlığı 6409 personel alımında lise mezunlarından KPSS şartı istenmiyor. Bu nedenle lise mezunu alımlarda kura yapılacak. Kurada, alım yapılacak sayının 4 katı kadar aday belirlenecek ve bu adaylar İl Sağlık Müdürlükleri tarafından mülakata alınacak.



Lisans ve ön lisans mezunu alım yapılan kadrolar için ise 60 KPSS istenmektedir. Alım yapılacak sayının 4 katı kadar aday, KPSS sıralamasına göre mülakata çağrılacak.



Sağlık Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; ambulans sürücüsü ile hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı; öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak suretiyle İŞKUR tarafından belirlenerek Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.



Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler il sağlık müdürlüklerine gönderilecek olup il sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. İl sağlık müdürlükleri tarafından ilgili belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı ilgili il sağlık müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.



Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaktır.



Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.



Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.



Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimleri için ilan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.