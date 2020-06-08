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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:58
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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi.

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

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