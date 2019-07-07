Bakan rakam verdi! Büyük istihdam müjdesi

Sağlık Bakanı Koca, personel alımı ile ilgili müjdeyi verdi Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi