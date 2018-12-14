Sağlık Bakanlığı personel alımı atama 2018 Sağlık Bakanlığı memur ambulans şoförleri ATT alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı memur alımı 2018 ambulans şoförü, ATT başvuruları ne zaman? Sağlık memuru ile ilgili ilan yayınlandı mı? 6500 kamu personeli alımı ne zaman? Sağlık memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık bakanlığı ambulans şoförleri içih beklenen başvuru şartları nedir? Sağlık bakanlığı personel alımları nasıl oluyor? Sağlık Bakanlığı bu ay 6 bin 500 personel alımı için ilana çıkacak. Bu alımda en fazla kadronun ambulans şoförlerine verilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine 6 bin 500 memur alımı yapılacak. Atama bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bunlar arasında ambulans şoförü, ATT, sekreter ve memur kadroları alıyor. Sağlık Bakanlığı 6 bin 500 memur alımı yapacak. Söz konusu alıma iişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre, ambulans şoförü, ATT, sekreter ve memur kadrolarına 6 bin 500 memur alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı memur alımlar başvuru son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Kadro bekleyen on binlerce sağlık mezunun merakla araştırdığı Sağlık Bakanlığı personel alımı için olumlu gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı 2019 yılı için personel alımına yönelik ilk adımları atmaya başladı. Alınan son dakika bilgisine göre 2019'da sağlık alanında 25 bin personel atanacak. Sağlık Bakanı Koca, '2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz.' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI NE ZAMAN?



Söz konusu kadrolara ilişkin henüz bir duyuru yayımlanmadı. Yapılan açıklamada, 2018 yılı bitmeden 6 bin 500 personel alımının yapılacağı ifade edildi. Bu alımlarda ambulans şoförü, ATT, sekreter, memurluk kadrolarına yönelik ilanların 2018 yılı bitmeden yayımlanacağı bildirildi.



Memur alımı ile ilgili ilan yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.



2019'DA 25 BİN PERSONEL ALINACAK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 6500 yeni personel alımının bu ay gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Koca, ambulans şoförü, acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, yardımcı klinik elemanı gibi birçok kadroya 6 bin 600 yeni personel alımı yapılacağını söyledi. Bakan Koca 'nın bu açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel olmak isteyen adaylar, alımın ne zaman olacağını, söz konusu alımda başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de star gazetesi olarak adaylara bilgilendirme yapmak için bu haberimizi kaleme aldık.



"3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." 2018 yılı alımları ile ilgili bu açıklamayı yapan Bakan Koca, 2019 yılı personel alımları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak. Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."

2019'da sağlık alanında 25 bin personel atanacak



Sağlık Bakanı Koca, '2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz.' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine, sağlık personeli ile diğer alanlarda yapılacak atama ve alımlara ilişkin bilgi verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Tarih konusunda açıklama yapıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önemli adımların atıldığını vurgulayan Koca, sağlıkta şiddet konusunda alınacak tedbirleri içeren düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.



Koca, sağlık çalışanlarının uzun süredir bekledikleri emeklilik ve yıpranma payına ilişkin çalışmaların çözümü noktasında yasal düzenlemelerin de yapıldığını söyledi.





"2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişi daha alacağız"



Sağlık Bakanlığına bu yıl sonuna kadar toplam 10 bin kişi alınacağını belirten Koca, "3 bin 500 kişinin alım süreci tamamlanmak üzere. 2018 yılı sonuna kadar 6 bin 500 kişinin daha alımını yapacağız. Acil tıp teknisyenleri, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alanda alımlarımız söz konusu olacak." dedi.



Bakan Koca, gelecek yıl yapılacak sağlık çalışanı alımlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:



"Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak.



Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."



İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Sağlık Bakanlığı 6 bin 500 personel alımı için ilan Aralık ayı sonuna kadar yayımlanacak. Bakanlık bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki hafta söz konusu ilanların gelmesi ve Bakanlık bünyesine alımların yapılması bekleniyor.



AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMINDA ŞARTLAR



Araç sürücüsü en az lise mezunu olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.



Sürücülük hizmeti sektöründe deneyimlini olacaktır, bu deneyim süresi en az iki yıl olacaktır. Bunu belgeleyen sürücüler öncelikli tercih edilecektir.



Ambulans Sürücülerinin B, C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmalıdır.

Ambulans Sürücüleri son bir yıl içerisinde alınmış ve resmi kurumlarca geçerli kabul edilecek Psikoteknik Raporuna sahip olmalıdır.



Ambulans Sürücüleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel niteliklere sahip olmalı ve Türk Ceza Kanununun 102, 103, 104, 105, 109, 141, 142, 151, 154, 157, 189, 190, 191 ve 227’nci maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olmalıdır.



Yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin her ne sebeple olursa olsun sürücü belgesine trafik görevlilerince el konulmamış olması gerekmektedir. Ayrıca sürücülerin asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazasına karışmamış olması zorunludur. Yine yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin hiçbir surette alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olarak araç kullanımından dolayı ceza almamış olması zorunludur. Bu maddede belirtilen hususların işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde belgelendirilmesi zorunludur. Sözleşme tarihinden itibaren söz konusu cezalardan herhangi birinin işlenmesi durumunda bu şoförler ambulanslarda görevlendirilmeyecektir.



Araç sürücüsü 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun gereğince araçta kesinlikle sigara içmeyecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. Maddesinin 2. Bölümü uyarınca Alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde etkisinde araç kullanımı yasaklanmıştır. Yönetmelik uyarınca nöbete gelirken ve nöbet süresi boyunca Alkol ve keyif verici madde kullanımı yasaktır. Tespiti halinde iş akdi uyarı yapılmaksızın fesih edilecektir.



Asli kusurlu olarak 2(iki) trafik kazasına karışmış olan sürücülerin sözleşmeleri idare tarafından fesih edilir. Yüklenici sözleşmesi fesih edilen personelin yerine 2 (iki) iş günü içerisinde aynı şartlarda personel sağlamak zorundadır. Oluşan araç, personel ve üçüncü kişilere karşı olacak zararların giderilmesi ve tedavilerin gerçekleştirilmesi sorumluluğu yükleniciye aittir.





Ancak son yönetmelik değişikliği ile kamuya işçi alımında bazı değişiklikler yapıldı. İlan yayımlandığında kesin şartlar belli olacak. Ancak genel olarak şartlar yukarıdaki gibi olacak.



DİĞER KADROLAR İÇİN ŞARTLAR NEDİR?



Sekreter , yardımcı klinik elemanı ve analiz yapan işletmenler gibi kadrolar için şartlar belli olduğu anda star gazetesi olarak takipçilerimize bildireceğiz.