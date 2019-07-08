Sağlık Bakanlığı son dakika personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel başvuru şartları nedir?

‘Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS puan şartı kaç olmalı?’ sorularına binlerce aday tarafından yanıt aranmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son açıklamada, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere toplamda 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek. Peki, sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılması planlanırken, Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde 17 bin 689 personel daha alınacak. Böylelikle 3 ay içerisinde toplamda 29 bin 689 sağlık personelinin ataması gerçekleştirilecek. İşte merak ettiğiniz haberimizin ayrıntılarında…

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI NELERDİR?

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Kocan'ın yaptığı açıklamalara göre Ağustos ayında 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılması planlanırken, Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde 17 bin 689 personel daha alınacak. Böylelikle 3 ay içerisinde toplamda 29 bin 689 sağlık personelinin ataması gerçekleştirilecek.

Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti.

SÜREÇ NEREDEN TAKİP EDİLEBİLECEK?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı 'ndan 29 bin 689 sağlık personeli alımı için onayın çıkmasının ardından resmi açıklama beklenmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'dan gelecke açıklama sonrası 2019 yılı Sağlık Bakanlığı merkezi atama tarihleri ile her bir atama döneminde atama yapılacak sayıya yer verilecek.

Resmi açıklamanın gelmesi ile birlikte Sağlık Bakanlığı 'nın Temmuz ayında personel alımı için ilana çıkması bekleniyor.

KAMU PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI NEDİR?

Ali Aras Altıntaş personel alımı hakkında yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımında mülakat yapılmayacak ve KPSS puan sıralamasına göre alımlar gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık alımları mülakatsız KPSS öncelikli olarak yapacak. KPSS puanı daha yüksek olan aday personel alımında ön plana çıkacak. Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamalarda da söylendiği üzere bu kişiler sözleşmeli olarak bakanlık bünyesinde görev almış olacaklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da belli olması bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı kamu personeli alımına ilişkin kadro dağılımının şu şekilde olması bekleniyor.

Hemşire

Ebe

Psikolog

Radyoloji Teknikerliği

Ortopedi

Tıbbi Laboratuvar

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri (Paramedik)

Biyomedikal Mühendisleri

Diyaliz Teknikeri

Anestezi

Sosyal Hizmet Uzmanları

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane teknikeri

Ameliyathane Hizmetleri

Odyometri

Acil Tıp Teknisyenliği

Eczane hizmetleri

Sağlık yönetimi

İş protez teknikeri

Hemşire yardımcısı

Radyoterapi teknikeri

Çocuk gelişimi

Fizik Tedavi teknikeri

Adli Tıp Teknikeri

Odyolog

Ferfüzyonist

İş ve Uğraşı Terapisti

Diyetisyen

Fizyoterapist

Dil ve Konuşma Terapisti

HALK SAĞLIĞI KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Tıp fakültesinden lisans mezunu olmak,

2. Halk sağlığı alanında yüksek lisans düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

3. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

4. Sağlık araştırmaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

5. Kanser epidemiyolojisi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir,

6. Halk sağlığı alanında en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

7. İstatistik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir, 8. Halk sağlığı ve epidemiyoloji alanında eğitimci olarak görev almış olmak tercih sebebidir,

9. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve halk sağlığı uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

SAĞLIK EKONOMİSİ KADROSU BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde veya daha ileri düzeyde eğitim almış olmak,

2. İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak,

3. Cepten yapılan sağlık harcamaları konusunda iş deneyimine sahip olmak,

4. Üniversitelerin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde akademik personel olarak görev yapmak,

5. Sağlık ekonomisi alanında akademik düzeyde çalışmış olmak tercih sebebidir,

6. Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora düzeyinde eğitim almış olmak tercih sebebidir.

7. Ulusal sağlık hesapları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

8. Hastane yöneticilerinin liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

9. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası projesinde araştırmacı olarak görev almış olmak tercih sebebidir, 10. Sağlık ekonomisi ve dünyada sağlık sistemlerinin karşılaştırılması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir,

11. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ve sağlık yönetimi uygulamaları konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.