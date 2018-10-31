Sağlık Bakanlığı: Tütün ürünlerinin ithalatı için 522,7 milyon dolar harcandı

Sağlık Bakanlığından "Dünya Tasarruf Günü ve Sigara Kullanımı" dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Tasarruf etmenin insanlar ve ülke ekonomileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla 1924'te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi'nde 31 Ekim "Uluslararası Tasarruf Günü" olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Dünya genelinde sigara tüketimi, havaya yılda yaklaşık 2,6 milyar kilogram karbondioksit, 5,2 milyar kilogram da metan gazı salınmasına neden olmaktadır. Sigarayı soluyarak değil, doğanın bize sunduğu temiz havayı soluyarak tasarruf etmeye başlayalım." değerlendirmesi yapıldı.

Sigara içmenin bütçeye önemli ölçüde zarar verdiğine değinilen açıklamada, "Sigarayı bıraktığınız andan itibaren cebinizde para kalmaya başlamaktadır. Günde ortalama, fiyatı 10 liradan bir paket sigara içen bir kişi bıraktığında, bir yılda 3 bin 650 lira, 10 yılda 36 bin 500 lira tasarruf etmektedir. Birinci yılın sonunda ailece yaz tatili, 10'uncu yılın sonunda bir araba sahibi olunabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Ülkemizde tütün ithalatı için yurt dışına çıkan para cari açığımızda önemli rol oynamaktadır. 2017 yılında tütün ürünlerinin ithalatı için ülke ekonomisinden 522,7 milyon dolar çıkmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kayıplar ve hastalıklar en üretken dönemde oluyor

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, sigaranın neden olduğu sağlık sorunlarının başka etkenlerle kıyaslanamayacak kadar fazla olduğu, başta akciğer olmak üzere kanserler, kalp damar ve solunum yolu hastalıkları gibi pek çok hastalığın sigara ile ilişkili olduğunun bilindiği hatırlatıldı.

Sigaranın neden olduğu en önemli hastalıklardan birinin KOAH olduğu vurgulanan açıklamada, hastaların tekrarlayan nöbetler ve solunum yetmezliği atakları nedeniyle, sık sık ve uzun süreli hastanede yatmak durumunda kaldıkları belirtildi.

Bu durumun ekonomik ve psikolojik açıdan hastaya, ailesine ve topluma masraf getirdiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Uzun süredir sigara kullanan kişilerin yarısının bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği ve sigaranın bu kişilerin hayatlarından 20-25 yıl aldığı hesaplanmıştır. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu kişilerin halen üretken oldukları, topluma ve ailelerine katkı sağlamaya devam ettikleri orta yaşlarda gerçekleşmektedir. Sigara içen kişiler kirli havadan, dumandan, sisten, nezle ve grip gibi enfeksiyonlardan da kolayca etkilenirler. Bu durum işlerinden günlerce geri kalmalarına neden olmaktadır. Kronik bronşitin ilerlemiş şekillerinde gelişen göğüs enfeksiyonları ise çok ağır hastalığa ve çoğu kez ölümlere yol açmaktadır. Bunların iyileştirilmesi bir yana, hastanın rahatlatılabilmesi için bile hastanelerde haftalarca bakım ve tedaviyi gerektirir. "

Sigara yasakları sağlık harcamalarını azalttı

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalara göre, kapalı alanlarda sigara kısıtlamasına giden ülkelerin sağlık harcamalarını önemli ölçüde azalttığı aktarılan açıklamada, "Bunun yanı sıra çalışmalarda, sigarasız ortamların genişliğinin, ülkelerin kalkınmışlığını da belirleyeceği kaydedilmektedir. Sigara kullanan kişi sayısının azalmasıyla, hastalıklar, tedavi masrafları, iş gücü ve çalışma kaybı azalmaktadır. Bunun sonucunda verimlilik artmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Vatandaşların, dumansız hava sahalarını korumak için, tütün ürünlerinin kullanılmasının yasak olduğu yerlere ilişkin bildirimleri "ALO 184 SABİM" hattına yapabilecekleri belirtilen açıklamada, ayrıca "ALO 184" hattı ile bağlantılı çalışan "Yeşil Dedektör" uygulamasının cep telefonlarına ve bilgisayarlara ücretsiz olarak indirebileceği vurgulandı.

Sigara suları da azaltıyor

Açıklamada, "Dünya genelinde 32 bin metre kareden fazla alan, tütün çiftlikleri için kullanılmaktadır. Bu çiftliklerde 22 milyar tondan fazla su tüketilmektedir. Bu rakam 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen birinin, yaşamı boyunca 1,4 milyon litre su kaybından sorumlu olacağını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sigara kaynaklı çıkan yangınların ülke ekonomisine de ciddi zararlar verdiğine işaret edilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 2018 yılı istatistiklerinde, sigaradan çıkan yangınların yüzde 36,1'lık oranla ilk sırada yer aldığı aktarıldı.

2013 öncesi toplam yangınların içerisinde sigara kaynaklı yangınların oranının yüzde 49-50 iken, 2013 sonrası yüzde 39-40 seviyesine düştüğü bunun nedenleri arasında da Sağlık Bakanlığının ülke çapında yürüttüğü "Dumansız Hava Sahası" uygulamasının etkili olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından, "Bütün bunların sonucunda sigarayı bırakarak sadece kendi ekonominize değil, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayabilirsiniz." uyarısı yapıldı.