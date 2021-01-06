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Güncel

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu mesajlara itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, 'Koronavirüs aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.' açıklamasında bulundu.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:00
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin. Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz" denildi.

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