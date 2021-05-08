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Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personeller hakkında düzenleme

Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:12 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:52
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesislerdeki personele, 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sağlık Bakanlığı'na ilişkin yönetmelik değişikliğine göre; Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ödemelerin, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı, Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek. Yapılacak ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeycek.

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