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Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu, görevi devraldı

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fahrettin Koca'dan teslim aldı.

2 Temmuz 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu, görevi devraldı
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Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fahrettin Koca'dan teslim aldı.

Fahrettin Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Sağlıkta şiddet oranını önemli oranda çözdük. Uzman hekim ihtiyacımızı büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduk"

"Sağlık Bakanlığı görevimdeki 2 bin 183 gün hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir."

"Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi."

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