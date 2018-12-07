Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sağlık Bakanlığı’ndan '30 dakika' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, ’Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması’ konulu genelgede 'Yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması' maddesine açıklık getirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açıklamada, "Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkur genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır" denildi.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması konulu genelgemiz nedeni ile basın organlarında yapılan haberler ve sosyal medyada verilen tepkiler nedeniyle bir açıklama yapılması gerektiği anlaşıldı. Belli uzmanlık dallarında yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığından mesai saatleri dışında bu uzmanlık dalının muayene ve müdahale etmesi gereken hastalarımız için hekimlerimiz icap nöbeti tutmaktadırlar. Bu hekimimize ihtiyaç duyulduğunda sağlık kurumuna davet edilmektedirler. Acil müdahale gerektiren bazı durumlarda hastanın sağlığının kötüye gitmemesi açısından, ilgili hekimin en kısa sürede hastanede olması talep edilmektedir. Mezkur genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır. Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlı."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölümden kıl payı kurtuldular

Ölümden kıl payı kurtuldular

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA