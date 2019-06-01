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Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin çalışma günlerinde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kesintiye uğramadan eksiksiz sunulabilmesi için genelge yayımladı.

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Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Bakanlık tarafından sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için alınacak tedbirlere ilişkin hazırlanan genelge 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

İdari izin günleri boyunca sürdürülecek hizmetlerle ilgili detaylı talimatlar ve hatırlatmaların yer aldığı genelgede, hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerin acil servislerinde artması muhtemel iş hacmini karşılayabilecek nitelik ve kapasitede bir düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, acil sağlık hizmetleri ile hasta sevk ve nakil işlemlerinin 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyon sağlanarak verilmesinin esas olduğu belirtildi. Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi'ndeki verilerin ilgili sağlık tesisleri yönetimlerince sürekli güncellenmesi istendi.

- BAYRAM BOYUNCA EVDE KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Genelgede evde sağlık hizmetleri kapsamında önceden planlanmış ev ziyaretleri, hastaların devam eden ilaç uygulaması, tıbbi bakım işlemlerinin de aksatılmadan sürdürüleceği bildirildi.

Tatil süresince kanser hastalarının tedavilerinin aksamaması için radyoterapi hizmetlerinin de planlanan tedavi protokollerine uygun olarak devam ettirileceği aktarıldı.

Diyaliz, replantasyon, kalp cerrahisi-yanık ve organ nakli gibi özellikli hizmet sunumu ve tıbbi laboratuvarlar, ultrason-MR-tomografi-röntgen gibi görüntüleme birimleri ile hasta yatırılan kliniklerde, nöbet hizmetlerinin 24 saat esasına göre planlanacağı ve kesintisiz hizmet sunulacağı vurgulanan genelgede, tüm sağlık çalışanlarının her zaman olduğu gibi büyük fedakarlık ve üstün gayretle, ekip anlayışı içerisinde görev yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

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