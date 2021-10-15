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Sağlık Bakanlığı'ndan 'el yıkama' etkinliği

Sağlık Bakanlığının 'Dünya El Yıkama Günü' dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı aktarıldı.

AA15 Ekim 2021 Cuma 17:30 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 17:31
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Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'ndeki etkinlikte konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, Kovid-19 salgını sürecinde hijyenin öneminin arttığını söyledi.

Çocuklara el yıkamanın önemi ve zamanının anlatılması gerektiğini ifade eden Parlakay, şunları kaydetti:

"Okuldan ya da işten eve döndüğümüzde, yemekten önce ve sonra, tuvalete girdikten sonra, sokak hayvanlarını sevdiysek, öksürük ve hapşırıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Çocuklarımıza doğru yıkamanın sıvı sabunu ve köpüğü damlattıktan ya da katı sabunla eli köpürttükten sonra 20 saniye sürmesi gerektiğini anlatmakta fayda var. Çocuklar, 2 kez 'iyi ki doğdun' şarkısını söyleyince bu süreyi ortalayabiliyoruz."

Özellikle toplu kullanımın olduğu yerlerde sıvı sabunun hayatı kolaylaştırdığını belirten Parlakay, "Akan suyu bulabiliyorsak ve sabunumuz da varsa, önceliğimiz her zaman el yıkama yönünde olmalı. Eğer su bulamıyorsak el dezenfektanları yeterli ve etkili." dedi.

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