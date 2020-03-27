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Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan evde kalmak zorunda olan çocukların tedirginliğini azaltacak tavsiyeler

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle evde kalmaları gereken çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması için ailelere, çocuklarına kitap okumaları ve onlarla oyun oynamaları önerisinde bulundu.

AA27 Mart 2020 Cuma 13:18 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 13:18
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Bakanlık, sosyal medya hesabı Twitter adresi üzerinden ailelere, çocuklardaki korku ve tedirginliğin azaltılması konusunda neler yapılabileceğine ilişkin öneriler paylaştı.

"Hayat eve Sığar" etiketiyle paylaşılan önerilerde, ailelerin çocuklarına bol bol kitap okumaları tavsiye edildi, oyun oynayarak onların streslerini azaltabilecekleri ifade edildi.

Ailelere, çocuklarıyla oyun hamuru, yapboz, kutu oyunlarıyla oynamak, boyama ve birlikte resim yapmak gibi seçenekler sunuldu.

Öneriler arasında, ailelerin çocuklarıyla basit yemek tarifleri denemeleri de yer aldı.

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