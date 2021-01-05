Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.
05 Ocak 2021 Salı 09:01 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 09:01
Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.