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Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

05 Ocak 2021 Salı 09:01 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 09:01
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Sağlık Bakanlığı: Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı.

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