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Güncel

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı: 'Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir.'

20 Mart 2020 Cuma 10:50 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:05
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