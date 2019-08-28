Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
- AA
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
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