Sağlık Bilimleri ve Sinop üniversitelerine rektör atanacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sinop Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.
- AA
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.
Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 28 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler.
Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.
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