Sağlık çalışanları halkı aşı olmaya çağırdı

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:20

Kentteki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları aşı kampanyasına destek vermek ve vatandaşların aşı olmasını sağlamak amacıyla açıklama yaptı.

Hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 vaka sayılarında son günlerde arttığını, yatan ve yoğun bakım hasta sayılarının da yükseldiğini söyledi.

Sağlık çalışanları olarak yeniden büyük bir yükün altına girdiklerini kaydeden Avar, "Sevdiklerimizi kaybediyoruz, şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatı yara almaya devam ediyor. Bu gidişi hep birlikte durdurabiliriz. Alacağımız tedbirler ve aşı ile salgını el birliği ile geriletebiliriz. Diyarbakır bunu başarabilir." dedi.

Maskenin salgınla mücadelede en büyük faktörlerden olduğunu vurgulayan Avar, toplu organizasyonlar, ziyaretler, yakın mesafe gerektiren etkinlikler bir süre daha ertelenmesini istedi.

Salgına karşı en güçlü silahın aşı olduğunu aktaran Avar, aşıların günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli ve etkili tıbbi uygulamalar olduğuna dikkati çekti.

Yapılan aşıların bilimsel süreçlerden geçtiğini, güvenirliliğinden emin olunarak piyasaya sürüldüğüne işaret eden Avar, aşılarla ilgili olumsuz söylentilerin tamamen asılsız ve dayanaktan yoksun olduğunu bildirdi.

Avar, "Bilimsel çalışmalar, aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığını göstermiştir. Tarihler boyu bilim, salgın hastalıklara karşı aşı ile insanları koruyabilmiştir. Aşı olmak sevdiklerimizi, aile büyüklerimizi korumanın en etkili yoludur. Topluma karşı bir sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Aşıda randevu zorunluluğunun kaldırıldığını ve aşı olmak isteyen herkesin rahatlıkla aşıya ulaşabileceğini aktaran Avar, sağlık çalışanları olarak canla başla verecekleri mücadelede Diyarbakır halkının da desteğine ihtiyaçları olduğunu ve bu kapsamda herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Avar, hastanelerindeki yoğun bakım servisinde yatan hastaların yüzde 90'ının aşı olmayan ya da aşısı eksik olan kişilerin oluşturduğunu, hastalığı rahat atlatmak ve yoğun bakım servisi sürecini yaşanmaması için aşıların tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.