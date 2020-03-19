İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5493
  • EURO
    7,0001
  • ALTIN
    311.744
  • BIST100
    85195.4
Güncel

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 21:36 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 21:49
ABONE OL

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu.

İzmir'de, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi çalışanları ile sokaktaki çok sayıda kişi de alkışlarıyla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bazı vatandaşlar da balkon ışıklarını açıp kapatarak etkinliğe destek verdi.

Denizli, Uşak ve Manisa'da da hem alkış hem de ışıklar açıp kapatılarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu
F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.