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Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme yasa teklifine eklenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor.

1 Aralık 2021 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:06
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