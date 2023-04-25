Sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralanan sağlık çalışanları tedavileri sonrası taburcu edildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.



Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ AYHAN'IN AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

