Sağlık ekipleri zorlu kış mesaisinde! Metrelerce karda hastalara ulaştılar

Bartın kırsalında ve yüksek kesimlerinde 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi aştı. İl Özel idaresi, belediyeler, kara yollarına ait karla mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kapalı köy yolları ulaşıma açılırken Bartın Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri de zorlu kış şartlarında yoğun mücadele veriyor.

Kar, tipi, devrilen ağaçlar, dondurucu soğuk ve buzlanma gibi zorlu şartlara rağmen tüm ihbarlara anında müdahale etmeye çalışan sağlık ekipleri, arazi tipi ambulans ve araçlar ya da paletli ambulans kullanarak, evlerinde ya da araçlarında mahsur kalan hastalara ulaşıyor. Ekipler 72 saat içerisinde toplam 265 hastaya ulaşarak zamanında ilk müdahalesini yaptı. Zorlu şartlara rağmen ulaşılan hastalardan 122'si kent kırsalında, 143'nün ise il, ilçe ve belde merkezlerinde yaşadığı öğrenildi. Sağlık ekipleri zaman zaman ise kilometrelerce yol yürüyerek ulaştığı hastaları sedye ile ambulansa taşırken, ilk müdahalenin ardından ise hastaları en yakın hastanelere naklederek, gerekli tedavisinin yapılmasını sağlıyor.

Kar yolları kapattı, paletli ambulans hastanın imdadına yetişti

Sağlık ekipleri, Bartın şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ulus ilçesine bağlı Kıyıklar köyünde nefes darlığı ve kronik akciğer rahatsızlığı olan ve evinde mahsur kalan 66 yaşındaki İ.Ö.'yü kurtarmak için paletli ambulansla harekete geçti. Belli bölgeye kadar paletli ambulansla giden ekipler, kilometrelerce yol yürüyerek, İ.Ö. isimli hastaya ulaşmayı başardı. Hastayı sedye ile kilometrelerce taşıyan ekiplerin, ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.Ö., hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin devam eden kar yağışı nedeniyle hayat kurtarmak için zorlu mücadelesi de sürüyor.

ULAŞIMA KAPANAN YOL YOK

Bartın il genelinde şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 258 köy yolunun tamamı kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. İl genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kapalı köy yolu bulunmazken, Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın Kastamonu yollarında ise devam eden yoğun kar yağışına rağmen ulaşım sağlanıyor. 24 saat devriye atan ekipler, yağış anında ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS'TA KURTARMA EKİPLERİ YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HAMİLE KADINI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

İlçeye bağlı Gümüşdiğin köyünde yaşayan 33 yaşındaki Z.B'nin doğum sancıları tutunca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Z.B'yi ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesine ulaştırdı.

ADIYAMAN'DA KARDA MAHSUR KALAN ARAÇTAKİ 3 DİYALİZ HASTASI AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI

Bahçecik Mahallesi'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler minibüsteki 3 diyaliz hastasını, kendi araçlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ne götürdü.