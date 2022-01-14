İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5264
  • EURO
    15,4619
  • ALTIN
    791.389
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Sağlık ordusu'' zorlu şartları aşarak aşılmayı sürdürüyor
Güncel

''Sağlık ordusu'' zorlu şartları aşarak aşılmayı sürdürüyor

Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kara rağmen en ücra noktalara giderek vatandaşların Kovid-19 aşılarını uyguluyor.

AA14 Ocak 2022 Cuma 19:09 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 19:09
ABONE OL

Kovid-19 ile mücadelede gece gündüz demeden büyük özveri gösteren sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarında da üstün gayret sarf ediyor.

Kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de aşı çalışması yürüten ekipler, olumsuz hava koşullarına karşın sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, Mesudiye ilçesine bağlı Yavşan Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların evine giderek aşılarını uyguladı.

Mesudiye Toplum Sağlık Merkezinde görevli Dr. Sevim Şentürk, Kovid-19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 93 yaşındaki Ahmet Karakoç'un evine mobil aşı ekibiyle birlikte zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hizmet aracıyla gittiklerini belirtti.

Karakoç'un, daha önceki aşı dozlarının yine ekiplerce evinde uygulandığını anlatan Şentürk, "Ahmet beye, eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. Kovid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın, sağlıkla kalın." ifadesini kullandı.

  • sağlık ordusu
  • kovid-19

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.