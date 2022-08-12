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Sağlık personeline Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun' dedi.

DHA12 Ağustos 2022 Cuma 07:00 - Güncelleme:
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Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.

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