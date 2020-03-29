Sağlık uzmanı açıkladı! Koronavirüs anne sütü ile bebeğe geçer mi?

AA 29 Mart 2020 Pazar 11:10 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:12

Prof. Dr. Şahin, AA muhabirine, Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve zamanla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok hamilenin kendi ve bebeklerinin sağlığı için endişe duyduğunu söyledi.

Yeni tip bir virüsle karşı karşıya oldukları için ellerindeki veriler sınırlı olsa da şu ana kadar hamilelerde Kovid-19'un genel popülasyon ile benzer seyrettiğinin görüldüğünü belirten Şahin, çoğunlukla hafif ya da orta derecede soğuk algınlığı ya da grip benzeri klinikle geçirildiğini, öksürük, ateş ve nefes darlığının ise görülebilecek diğer semptomlar olduğunu anlattı.

Gebelerin Kovid-19'a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilginin bulunmamasının yanında henüz ölüm vakasının da bildirilmediğini aktaran Şahin, ancak bunun hiç olmayacak anlamına gelmediğini ifade etti.

Dilek Şahin, hamilelerin şüpheli temasta bulunması halinde, başka bir nedenle hastaneye yatışları da gerekmiyorsa 14 gün evde kalıp toplu alanlardan uzak durmalarını, toplu alanlara gitmelerinin zorunlu olması halindeyse tıbbi maske takmalarını önerdi. Ayrıca, eve ziyaretçi kabul etmemelerini, odalarını iyi havalandırmalarını, ev halkından mümkün olduğunca ayrı kalmalarını, farklı havlu, tabak ve çanak ile mutfak eşyası kullanmalarını, farklı zamanlarda yemek yemelerini tavsiye eden Şahin, Kovid-19 geçirdiğini düşünenlerin ise doğrudan hastaneye gitmek yerine sağlık kuruluşlarına telefon edebileceğini kaydetti.

- Hamilelik sürecinde C vitamininden zengin, sağlıklı ve dengeli beslenin

Prof. Dr. Şahin, Kovid-19 tespit edilen gebelerde erken doğum bildirilmesine karşın bu durumun viral enfeksiyon nedeniyle yaşandığını söylemenin güç olduğunu belirterek, "Virüsün, bebeğe anne karnında ya da doğum esnasında geçtiğine dair henüz bir kanıt bulunmuyor. Genel görüş, gebelikte fetal maruziyet beklenmediği yönündedir. Ancak erken gebelik haftalarında ateşin olması, doğumsal bir hastalık olan spina bifida (omurgada açıklık) rahatsızlığına neden olabileceği için ateşin düşürülmesi önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovid-19'un, hastaların öksürmesi ve hapşırması sonucunda ortaya saçılan damlacıklar ve kontamine yüzeylere dokunulan el ile göz, ağız, burun mukozasına temasla bulaştığını hatırlatan Şahin, enfeksiyon riskini azaltmak için ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması, kapalı alanların havalandırılması gerektiğini anlattı.

Dilek Şahin, gebelere kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, özellikle C vitamininden zengin, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini, yeterli sıvı almalarını, hijyen kurallarına dikkat etmelerini, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden de uzak durarak gereksiz stresten kaçınmalarını tavsiye etti.

Koronavirüsün anne sütü ile bebeğe geçebileceğine dair henüz kanıt olmadığına dikkati çeken Şahin, "Bu nedenle emzirmenin iyi bilinen faydalarının, Kovid-19'un anne sütü ile bulaşabilme potansiyel riskine göre daha ağır bastığı düşünülmektedir. Anne ve bebeğin yakın temasının riskleri ilgili uzman doktorlar tarafından fayda ve zarar dengesine göre karar verilmelidir. Emzirme durumunda maske takılması ve bebeğe dokunmadan önce ellerin yıkanması önemlidir." şeklinde konuştu.