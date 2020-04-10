İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6783
  • EURO
    7,313
  • ALTIN
    360.31
  • BIST100
    96106.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlıkçılar için 'buğu' yapmayan siperlik üretiyorlar
Güncel

Sağlıkçılar için 'buğu' yapmayan siperlik üretiyorlar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bir ambalaj firması nefes alıp verme sırasında önü buğu yapmayan siperlikleri sağlık çalışanları için üretiyor.

AA10 Nisan 2020 Cuma 10:29 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:29
ABONE OL

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj fabrikası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası özellikle sağlık çalışanları için hayati önem sahip hale gelen siperlik üretmeye başladı.

Şu anda günlük "antifog" olarak adlandırılan ve nefes kaynaklı buğuyu önleyebilen 20 bin siperlik üreten firma istendiği takdirde günlük 400 bin kapasiteye çıkabiliyor

Armasan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Temel Mahmutoğlu, AA muhabirine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine başladıkları siperlik üretimine devam ettiklerini söyledi.

Üretim açısından altyapılarının elverişli olduğunu ve kapasiteyi artırabilme kabiliyetine de sahip olduklarını ifade eden Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Ham madde ve montaj olarak ciddi bir tonaj kapasitemiz var. Şu anda seri üretime başladık, 20 bin günlük üretimimiz var fakat ham madde olarak 400 bin seviyelerine çıkabiliyoruz. Özellikle ürettiğimizde kaliteye dikkat ettik. Antifog özelliği ile CE belgesi alarak bu maskelerimizi üretiyoruz. Antifog özelliği nefes alıp vermede siperlik önünde buğu yapmasını önlüyor. Çünkü kullanıcının önü buğudan dolayı kapanmamalı. Bu özellikli siperlik maskelerimizin halihazırda üretimleri devam etmekte."

Mazot yüklü tanker alev aldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüsle mücadele yasasının detayları belli oldu

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.