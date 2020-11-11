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Sağlıkçılara teşekkürünü kağıt havluya yazdığı notla iletti

Edirne'de karantina sürecini tamamlayan hasta, sağlık çalışanlarına şükranlarını, kaldığı yurtta bulduğu kağıt havluya yazarak iletti. Hasta, karantinada kendisiyle ilgilenen görevlilere, doktor ve hemşirelere, 'Kelimeler yetmiyor, Allah onları korusun.' diyerek teşekkürlerini iletti.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:01
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Kovid-19 testi pozitif çıkan bir hasta, KYK yurdunda karantinaya alındı.

Tedavisi ve karantina süresi tamamlanan hasta, yurttan ayrılmadan bir not bırakmak istedi.

Kağıt bulamayınca sağlık çalışanlarına teşekkürünü kağıt havluya yazan hasta, notu yatağına bırakarak yurttan ayrıldı.

Karantina sürecini tamamlayan hasta, "Bütün doktorlardan, hemşirelerden ve hizmetlilerden Allah razı olsun." diye başladığı notunda, sağlıkçılara karantina zamanı Allah'tan iyilikler, güzellikler niyaz ettiğini ve bol bol dua ettiğini belirtti.

Hasta, karantinada kendisiyle ilgilenen görevlilere, doktor ve hemşirelere, "Kelimeler yetmiyor, Allah onları korusun." diyerek teşekkürlerini iletti.

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