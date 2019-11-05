Sağlıklı nesil için eylem planı hazır

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obezite sıklığının giderek arttığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bunun özellikle çocuk ve gençleri etkisi altına almaya başladığını söyledi.

Mevzuat değişecek

Bakan Koca, hazırlanan planın bilimsel literatürün dikkate alınarak hazırlandığına değinerek, “Eylem planıyla ülkemizde obeziteyle ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmayı, çocuk ve gençlerimizi etkileyen obeziteyle etkin mücadele etmeyi hedefliyoruz” dedi. “Milli Eğitim Bakanlığımızla okul sağlığı konusunda yakın çalışıyoruz. Okul çağında ve öncesinde sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için okul yemeği programı başlatacağız” diyen Bakan Koca, “Beslenme dostu okul programı yaygınlaştırılacak. Okul kantinlerindeki otomatlar dahil olmak üzere satılan bütün gıdaların genelgeye uyumlu hale gelmesi sağlanacak. Sağlıklı beslenme ve gıda güvenilirliği konularının müfredatta etkin yer alması takip edilecek. Çocukların, eğitim kurumlarında temiz ve güvenli suya kolaylıkla erişimi sağlanacak” bilgilerini verdi. Ailelere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitim verileceğini ifade eden Bakan Koca, ailenin birlikte yapacağı aktiviteleri artırmak amacıyla kamu spotları hazırlanarak yayımlanacağını söyledi. “Başta restoranlar ve kahve zincirleri olmak üzere menülerde enerji ve beslenme bilgilerinin bulundurulması sağlanacak. Restoranların çocuk menülerinde yarım porsiyon seçeneğini bulundurması teşvik edilecek” diyen Bakan Koca, sağlıklı gıdaların ayırt edilmesi için gıda etiketlerinde işaretleme ve renklendirme çalışmaları yapıldığını kaydetti.