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Sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu. Gözaltına alınan Y.K. hakkında, 'Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların' ticareti suçlarından işlem yapıldı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:42
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle'deki Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde, daha önce ahır olarak kullanılan Y.K'ye ait binada sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, operasyon düzenledi. Ahırın içine kurulmuş 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş 52 bin 409 kilogram işlenmiş salçaya el kondu.

Gözaltına alınan Y.K. hakkında, "Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların" ticareti suçlarından işlem yapıldı.

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