Sağlıkta dönüşüme Turkcell ve Rönesans imzası

Yozgat’ın ardından Adana Şehir Hastanesi’nin de tüm dijital ve teknoloji altyapısını oluşturan Turkcell, yerli sağlık yazılımı alanında da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin sağlıkta başlattığı en önemli dönüşüm olarak adlandırılan ve “kamu-özel işbirliği” (PPP) modeli kapsamında hayata geçen şehir hastaneleri hızla yayılıyor. Bunların ilk ve en başarılı örneklerinden Adana Şehir Hastanesi, 2017 yılının Eylül ayından bu yana faaliyetini sürdürüyor. Türkiye’nin sağlık dönüşümündeki en önemli aktörlerden Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilen, Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlık AŞ tarafından işletilen, teknolojik altyapısı ise Turkcell tarafından kurulan ve yönetilen hastane, PPP modeliyle Türkiye’nin sağlıkta hedeflediği noktayı da gözler önüne seriyor.

Sırada diğer şehir hastaneleri var

Alanında iki dev isim, Rönesans Sağlık Yatırım ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, geniş yatak kapasitesinin yanı sıra sağlık alanında en ileri teknolojisiyle de şimdiden dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli projeyle ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Adana Şehir Hastanesi’ni sağlık alanında dünyada gelinen en son teknolojiyle donatmayı başardık. Böylece komşu şehirlere de hizmet verecek kapasite ve donanıma ulaşan hastane, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor” dedi.

Rönesans Sağlık Yatırım’la Türkiye’nin en önemli sağlık projelerinde işbirliği yapmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Erkan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Turkcell olarak Rönesans işbirliğinde Türkiye’deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi’yle birlikte başlatmıştık. Buna ek olarak yine Rönesans İşletme Hizmetleri ile birlikte 1 yılını tamamladığımız Adana Şehir Hastanesi’nin de teknolojik altyapısında Turkcell imzası bulunuyor. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeleri şimdi de Elazığ Şehir Hastanesi’nde kullanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu teknolojiyi bir adım ileriye taşımak… Rönesans ile başlattığımız bu dönüşümü Bursa ve dünyanın depreme dayanıklı en büyük hastanesi olarak tasarlanan İkitelli’de de sürdürmeyi planlıyoruz.”

Dijital dönüşümle gelen hasta ve doktor memnuniyeti

Günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulan hastane, Adana'nın yanı sıra tüm bölgeye hizmet veriyor. Sadece ilk yılında toplam 2 milyon 186 bin hastaya hizmet veren hastanenin dijital altyapısını farklılaştıran konuların başında ise HIMSS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) geliyor.

Turkcell’in ilk olarak Yozgat Şehir Hastanesi’nin dijital dönüşüm sürecinde öne çıkardığı HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), dünyanın en saygın dijital hastanelerinde kullanılıyor. Sağladığı teknoloji ile hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkaran sistem, hastane bünyesindeki tüm operasyonların dijitalleştirilmesini sağlıyor. Böylece bütün sağlık verileri mobil cihazlardan takip edilebilirken, yine hastane içerisine yerleştirilen kiosklarla sıra almak, tahlil sonuçlarına ulaşmak da artık çok kolay… Bu dijital altyapı aracılığıyla ayrıca her türlü tıbbi cihaz, ağlar ve sensörler birbirlerine bilgi gönderebilirken, dijitalleşme sayesinde hastane bünyesinde kağıt kullanım oranı da minimuma iniyor.

Şehir hastanesindeki Turkcell’in yenilikçi teknolojileri bundan ibaret değil. İlk örneği Yozgat’ta hayata geçirilen hastane içi navigasyon sistemi Adana’da da olacak. Bu navigasyon aracılığıyla büyük bir alan içerisine yayılan şehir hastanesindeki her türlü birimi kolayca bulmak mümkün… Yaklaşık 200 kişilik bir saha ekibiyle Adana Şehir Hastanesi’nin tüm teknolojisini yöneten Turkcell’in ayrıca, İstanbul ve Ankara merkezli NOC (Network Operation Center) aracılığıyla bu uygulamaları anlık olarak takip edeceğini ve verilerin güvenliğini sağlayacağını da ekleyelim.

Yerli hastane yazılımı müjdesi

“Röntgenler, raporlar ve kan testleri bu üstün teknolojilerle elden ele dolaşmıyor. Hasta sağlığıyla ilgili tüm bilgiler, doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt altında alındığı gibi direkt doktorların önündeki ekrana düşüyor” diyen Murat Erkan, “Böylece hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, sağlık personelinin de gündelik hayatı kolaylaşıyor” diyor. Hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistemi Turkcell olarak geliştirmek için çalıştıklarını da ekleyen Erkan, “Bu bağlamda Turkcell’in kendi HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımını oluşturmak için kaynak kod alımı yaptık ve kendi yazılım ekibimiz ile bu alanda dünyadaki en yüksek standardı temsil eden HIMSS 7 standartlarına uygun bir HBYS yazılımının çalışmalarını sürdürüyoruz” diye vurguluyor.