SAHA EXPO, yeni rekorlar hedefliyor: Dronlar vitrine çıkacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, askeri ve kamu kurumlarının katılımı ve desteğiyle 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO 2024 hazırlıklarına ilişkin ODTÜ Teknokent'te basın toplantısı düzenlendi.

Uça, toplantıda yaptığı konuşmada, fuarın bölgede ve dünyada sayılı etkinliklerden biri haline geldiğini söyledi.

2018 yılından bu yana düzenlenen fuarın bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceklerini belirten Uça, savunma sanayisinin yaşadığı dinamizmle süratli bir şekilde büyüdüğünü ifade etti. Uça, savunma sanayisine artan ilgiyle birlikte SAHA İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük kümelenmesi haline geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin "çığır açan teknolojiler" alanında kendi bilgileriyle gelişmeye ve bu teknolojileri ülkelere satmaya başladığına dikkati çeken Uça, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye 2023 yılında gerçekleşen 5,5 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatıyla bu alanda dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldi. Bu yöndeki çalışma iradesi hala devam ediyor. Türk savunma sanayisi yüksek teknolojili yeni ürünleri dünya pazarına sunmaya devam ediyor."

"YENİ REKORLAR KIRILACAK"

SAHA EXPO'nun bu ihtiyaca hizmet etmek amacıyla Türk savunma sanayisinin yeni çıkan teknolojilerini dünyayla buluşturmak için düzenlenen bir fuar olduğunu dile getiren Uça, alanların büyümesiyle katılımcı firmaların ve resmi heyetlerinin sayısının da arttığını vurguladı.

Hedeflere de değinen Uça, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekim ayında gerçekleştireceğimiz fuar, savunma sanayisinde yeni rekorların kırıldığı, yeni zirvelerin görüldüğü bir fuar olacak. Etkinliği, küresel ekosistemin tüm paydaşlarının bir araya geldiği, son teknolojilerle ilgili paylaşımda bulunduğu, uzay gibi Türkiye'nin yeni girdiği ve süratle ilerlediği, dünyanın 5 kıtasından askeri heyetlerin davet edildiği bir buluşma olarak görüyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği ve yurt dışına ihraç etmeye başladığı deniz platformlarının da fuarda kendine yer bulmasını istedik."

Fuarda, son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda etkili olan ve "oyun değiştirici" teknolojilerden biri olan 'FPV dron'larla ilgili de bir yarışma alanı olacağını dile getiren Uça, yerli ve yabancı dron meraklılarının bu alanda yarışacaklarını ifade etti.

1200'DEN FAZLA ÜYESİ VAR

SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır da 2015'te kurulan SAHA İstanbul'un bugün 1200'den fazla üye ve 28 üniversitenin bulunduğu bir kümelenme konumuna geldiğini söyledi.

Çakır, "2018'de 5 bin metrekare alanda başladık, bu yıl toplamda 90 bin metrekareye ulaştık. Ziyaretçi sayımız ilk fuarda 13 bindi. Bu yıl halk gününün de 2 güne çıkmasıyla 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz." dedi.

Fuar alanında ipek yolu konsepti uygulandığı bilgisini veren Çakır, bu yolun fuarın arka bölümlerine de ulaşarak her firmanın ziyaretçi alabilmesini sağladığını ifade etti.

Çakır, KOBİ'lere fuarda daha fazla yer açabilmek ve KOBİ sayısını artırmak için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının yerli ve milli imkanlarla üretilmiş 26 aracı fuarda sergilemek için tahsis ettiğini belirten Çakır, pavilyonlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Sektör pavilyonlarımız var. 2022'de uzay, test ve sertifikasyon, yazılım pavilyonumuz vardı. Bu 3 pavilyonu bu sene büyüttük. Ek olarak siber güvenlik ve yapay zeka pavilyonu ekledik. Bunlar oldukça gündemde olan sektörler. Toplamda 5 pavilyonumuz var, bunlara özel tasarım yapıyoruz."

TÜRKİYE'NİN AMİRAL ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Aynı zamanda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de SAHA EXPO'nun uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin amiral etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Etkinliğin ana odak noktalarından birinin uzay olduğuna dikkati çeken Yozgatlıgil, "Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, bütün dünyada örnek alınan ve hayranlık uyandıran bir alan. Türkiye birçok alanda kendine yeter, hatta ihracat yapar noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl gerçekleşecek etkinlikte de yoğun uluslararası katılım beklediklerini kaydeden Yozgatlıgil, girişimcilik noktasında da üst düzey ziyaretçilerin olacağını sözlerine ekledi.