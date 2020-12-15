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SAHA İstanbul'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Ambargolar Türkiye'nin yolunu kesemez

SAHA İstanbul, ABD yönetiminin, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulama kararını kınadı. Açıklamada, Bundan sonraki süreçte de Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecektir. Ambargolar, kısıtlamalar Türkiye'nin bugüne kadar yolunu kesmek yerine her zaman ilerlemenin itici gücü olmuştur.' dedi.

AA15 Aralık 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 17:07
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SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle CAATSA kapsamında yaptırım uygulama kararının SAHA İstanbul olarak kınandığı belirtildi.

Türkiye'nin 20 yıldır sürdürülen Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma sanayinin millileşmesinde önemli yol katettiği, savunma sanayisindeki yerlilik oranlarının yüzde 70'lere ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan sonraki süreçte de Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecektir. Ambargolar, kısıtlamalar Türkiye'nin bugüne kadar yolunu kesmek yerine her zaman ilerlemenin itici gücü olmuştur. SAHA İstanbul olarak 574 firmamızla tam bağımsız savunma sanayi için azimle ve bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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