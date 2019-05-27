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Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

AK PARTİ, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinde süreçte merak edilen soruların cevaplarını “YSK’nin İstanbul gerekçeleri” başlığıyla hazırlayarak sahada görev yapacak partililere gönderdi.

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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Cevap aranan soruların başında, YSK’nın neden sadece büyükşehir oylarını iptal ettiği geldi. Bu soruya, “YSK, süresinde itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda resen karar veremiyor. AK Parti’nin süresinde başvurusuyla İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı seçiminin iş ve işlemleri olağanüstü itiraz yoluyla iptal edildi” cevabı verildi. “Sandık kurulunda görevlendirilecek kamu görevlisi yetersiz miydi?” sorusuna verilen cevapta ise, “İstanbul’da sandık kurulu başkanlığı için ihtiyaç duyulan kamu görevlisinin yaklaşık yedi katı kamu görevlisi bulunuyor” dendi.  

“Sandık kurullarının aynı şekilde oluşturulduğu 24 Haziran seçimleri neden iptal edilmedi?” yönündeki soruya da “24 Haziran’da ‘sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlendiği’ yolunda itiraz yapılmadığı için Kurul, bu konuda değerlendirme yapmadı” cevabı verildi. 

“Kaç sandık kurulu başkanı yasal zorunluluğa aykırı görevlendirildi?” sualine de “754 sandık kurulu başkanı kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendi” diye yanıtlandı.  

“Kanun hükmüne aykırı oluşturulan 754 sandık, sonuca etki eder mi?” sorusu şöyle cevaplandı: “Bu sandıklarda oy kullanan seçmen sayısı 212 bin 276. CHP adayı ile KA Parti adayı arasında oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle bu rakamın seçim sonucuna etkisi olabileceğine karar verildi.”

“Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız cetvellerin yer aldığı sandıklarda kaç oy kullanıldığı konusunda da “Bu durumdaki 108 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281. Bu sayının seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelediğine kanaat getirildi” yanıtı verildi.

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