DEM Parti milletvekili tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelik TBMM'de yapılan "şantiye şefi gibi geziyorsun" eleştirisine, Bakan Kurum'un "Ben deprem bölgesinin şantiye şefiyim" şeklindeki yanıtı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise Bakan Kurum'un sahadaki çalışmalarından memnun olduklarını dile getirerek, "Böyle şantiye şefine can kurban" dedi.

Depremin ardından yürütülen konut ve iş yeri inşa sürecinde Bakan Kurum'un sık sık sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etmesini değerlendiren vatandaşlar, "şantiye şefi" benzetmesini hizmetin bir göstergesi olarak gördüklerini ifade etti. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, yapılan çalışmaların sahada birebir takip edilmesinin süreci hızlandırdığını belirterek, deprem sonrası yürütülen konut ve iş yeri projelerinin bu anlayışla ilerlemesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinde çalışan inşaat işçisi Mehmet Yalçın, "Murat Kurum bakanımız, dönem dönem ihtiyaç duyduğu zamanlarda sahamızı denetliyor. Denetlemesinden memnunum. Denetlemesi de bizim Kahramanmaraş halkı için, diğer iller için şu avantaj sağlıyor, en azından bir daha depremde sıkıntı yaşanmaması için, halkımız zarar görmemesi için bunları yapıyorlar. Haberlerde işte şantiye şefi gibi geziyor falan diye duyduk. Gezmesi lazım bence. Şantiye şefi de olacak yeri geldiğinde bakan da olacak. Yeri geldiğinde sıradan vatandaş da olacak. Bunlar normal bir şey. Olması gereken bu zaten. Daha önce böyle olmadığı için garip gelebilir insanlara. Buradan da bakanıma Kahramanmaraş'a geldiğinde birlikte bir çay içmek isterim. Kendisine başarılar diliyorum. Gelmesini dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

"BAKANIMIZ OLMASAYDI, BU ÇALIŞMALAR BU SEVİYEYE ULAŞAMAZDI"

Sahada çalışanlardan Mustafa Okumuş ise, "Eğer Bakanımız olmasaydı bu işler bu noktaya gelemezdi. Bu süreci yönetmek sadece masa başında oturmakla olmaz. Bu işi yöneten bakanın sahada olması gerekir, adeta bir şantiye şefi gibi. Murat Kurum gibi sahada olan bir bakanımız olmasaydı, bu çalışmalar bu seviyeye ulaşamazdı. Hizmet, takip etmek demektir. Sadece bakan olmak yetmez denetim ve kontrol mekanizması gerekir. Bu işler sadece talimat vererek yürümüyor. Buradaki insanlar evlerini kaybetti, işlerini kaybetti. Mutlaka güçlü bir kontrol sistemi olmalı. Eğer bakanlar sahada olmasaydı, lojistik sağlanmasaydı, bu çalışmalar yakından takip edilmeseydi, bugün bu noktaya gelinebilir miydi? Bakın, bu binalar yükseldi. Çok şükür insanlar evlerine kavuştu" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ŞANTİYE ŞEFİNE CAN KURBAN"

Depremzede esnaflardan İbrahim Sarı, "Bir vekilin bakanın şantiyelerde gezmesi gayet normal, bakanlarımız da olsa başka vekilde olsa bu şehrin kalkınması için önemli. Şantiye şefi de bizim gibi bir insan ona can kurban sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Bir başka depremzede Hakan Yılmaz ise, "Murat Kurum bakanımız elinden geleni yapıyor. En iyi şekilde bizi ayağa kaldırıyor. Böylesi şantiye şefine canımız kurban olsun" diyerek düşüncelerini aktardı.

Vatandaşlardan Ramazan Ayranpınar da, "Bakanımızdan memnunuz yeri gelir şantiye şefi, yeri gelir işçi olur, hele ki böyle bir şantiye şefimiz bakanımız varmış Allah razı olsun ondan. Şu binalar yükseldi onun sayesinde iş takibi yapıyor benim deprem konutum çıktı bir iki aya göçeriz" dedi.

Başka bir vatandaş Naci Selçuk Gülobay ise "Murat kurum bakanımızdan Allah razı olsun. Yeri gelir işçidir, yeri gelir şantiye şefidir, yeri gelir bizdendir. Yeri gelir bakandır. Daha çok sık gelmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

