Sahada ve masada daha aktif bir Türkiye
Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası’nın kurdelesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte kesen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, fabrikanın Türkiye’de fıstığın en güzel yetiştiği bir coğrafyada kurulduğunu ifade etti.
Gül, “İnşallah bu tesis, ülke ekonomisine de üreten ve büyüyen Türkiye’ye de çok güzel katma değer yaratacak. Başkanımızın liderliğinde daha fazla dünyaya açılan, daha fazla üretim ve istihdama yönelen bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.
TERÖR DEVLETİNE ENGEL
Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye konusunda tüm dünyanın Türkiye’nin tezlerine doğru yaklaştığını yakından izliyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile hemen yanı başımızda terör koridorunun ve terör devletinin oluşmasına engel olduk. Hep birlikte bir ve beraber oldukça tüm bu kazanımların devamı gelecektir. Bugün Türkiye’de yatırım ortamının gelişmesi, hem güvenliğin hem de adaletin tam anlamıyla sağlanmasıyla mümkün olacaktır.”
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