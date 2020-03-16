Sahibine kızdı motosikleti ateşe verdi

IHA 16 Mart 2020 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:01

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde A.C., isimli kişi ile A.I., isimli kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.I., isimli kişi A.C’yi darp etti. A.C.’yi darp eden A.I., daha sonra A.C’ye ait motosikleti ateşe vererek yaktı. Alev alan motosiklet çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda söndürüldü. Olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, A.C. ve A.I’yı, polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.