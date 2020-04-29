İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9889
  • EURO
    7,5925
  • ALTIN
    384.143
  • BIST100
    100852
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahibinin çalıştıramadığı araç park halindeyken alev aldı
Güncel

Sahibinin çalıştıramadığı araç park halindeyken alev aldı

Kocaeli'nin derince ilçesinde sahibinin işe gitmek isterken çalıştıramadığı otomobil, dakikalar sonra alevlere teslim oldu. Aracının yandığını otobüs durağındayken öğrenen vatandaş ise büyük şok yaşadı.

IHA29 Nisan 2020 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
ABONE OL

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Canan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmran Yücel isimli vatandaş, işe gitmek için 34 VA 5827 plakalı otomobiline bindi. Arızalanan otomobili çalıştıramayan Yücel, aracın kapılarını kilitleyerek işe gitmek için otobüs durağına gitti. Kısa süre sonra otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını fark eden eşi, durumu hemen Yücel’e bildirdi. Olayı gören komşuları ise bir yandan yangın tüpü ile araca müdahale ederken diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan aracını gören Yücel ise büyük üzüntü yaşadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.