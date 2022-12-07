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Sahil güvenlik ekiplerince 155 göçmen yakalandı

Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 155 düzensiz göçmenle 3 göçmen kaçakçısı yakalandı, 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
Sahil güvenlik ekiplerince 155 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini aldı.

Sevk edilen sahil güvenlik botu, 155 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.

YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLDİLER

Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında da can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmeni kurtardı

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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