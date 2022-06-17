Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1960'lı yılların başlarından itibaren dünya güvenlik ortamında gözlenen değişiklikler, Türkiye'nin jeostratejik konumu, kıyılarının uzunluğu, yeni ve profesyonel bir sahil güvenlik komutanlığına olan ihtiyacı ortaya çıkardı.

Bazı bakanlıkların kara suları ve denizle ilgili hizmetlerinde, kanunlarla çıkarılan yasakları uygulayacak yeterli güvenlik güçlerinin bulunmaması da göz önüne alınarak 1967'den itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması çalışmalarına hız verildi.

1982'de Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuruluş Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Deniz Bölge Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilerek Sahil Güvenlik Karadeniz, Ege Deniz ve Akdeniz Komutanlıkları isimlerini aldı.

1 Eylül 1982 itibarıyla fiilen göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı görev yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun, Marmara Denizi ve boğazların sorumluluğunu Sahil Güvenlik Komutanlığına vermesi sonucu, görevlerin en etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla teşkilata bir ana-ast komutanlık eklenerek 1982'nin ekim ayında "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı" kuruldu.

- İLK BİNASI KARANFİL SOKAĞI'NDA

Faaliyetlerini sürdürebilmek için Ankara'nın merkezi bir yerinde müstakil bir binaya ihtiyaç duyan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Nisan 1983'te Karanfil Sokağı'ndaki binaya yerleşti. Komutanlık, 6 Ocak 2006'da Karanfil Sokağı'nda yaklaşık 24 yılını geçirdiği binadan ayrılarak Bakanlıklar Merasim Sokağı'nda inşa edilen yeni ve modern binasına taşındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak 1985 itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşu içerisinde, barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı, olağanüstü haller ve savaş halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek silahlı bir güvenlik kuvveti olarak ülkenin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve denetimi altında bulunan tüm deniz alanlarında faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının ana ast komutanlıklarının adlarında 1993'te yeniden düzenlemeye gidilerek "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı", "Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı", "Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı" ve "Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı" oluşturuldu.

- KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ 18 HAZİRAN'DA KUTLUYOR

Personel ihtiyacının karşılanması ve görev etkinliğinin artırılması amacıyla 18 Haziran 2003'te kabul edilen ve 24 Haziran 2003'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanunla, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, deniz sınıfından ayrılarak müstakil bir yapıya kavuşturuldu. Bu değişikliğin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü, 18 Haziran'da kutlanmaya başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 25 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile silahlı genel kolluk kuvveti olarak doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlandı.

- HAFTA BOYUNCA KUTLANACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hafta boyu sürecek. Etkinlikler kapsamında, konserler, yelken ve yüzme başta olmak üzere çeşitli yarışlar düzenlenecek, şehit ve gazi yakınları ile personel yakınları sahil güvenlik botlarında ağırlanacak ve seyir yaptırılacak.

Hafta boyunca Sahil Güvenlik Bölge Komutanlıklarının bulunduğu illerde, Komutanlığın hazırladığı 40'ıncı yıl video klibi ile 40'ıncı yıl afişleri barkovizyonlarda ve bilbordlarda sergilenecek.