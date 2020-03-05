Sahil Güvenlik Komutanlığından yeni tanıtım filmi

AA 05 Mart 2020 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 18:38

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, Komutanlığın Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısı büyüklüğünde bir sorumluluk alanına sahip olduğu belirtilerek, faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek ! ����

Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni tanıtım filmi için tıklayınız. (7 dakika) https://t.co/UwKxJKPHZz pic.twitter.com/Y3uOeCfrNu — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) March 5, 2020

Komutanlığın yaptığı çalışmalardan görüntülerinin de yer aldığı yaklaşık 7 dakikalık paylaşımda, "Denizlerimizde her an göreve hazırız. Gücümüz, azmimiz ve cesaretimiz hiçbir zaman tükenmeyecek." ifadelerine yer verildi.