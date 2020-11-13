Sahil Güvenlik sığınmacıları kurtardı

AA 13 Kasım 2020 Cuma 20:01 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 20:01

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, balık çiftliği kafesine çarptıktan sonra sürüklenen yelkenli teknedeki 70 ve Çeşme açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki 3 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'ın Sığacık Kokar koyu mevkisinde bir balık çiftliği kafesine, içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli teknenin çarptığı ihbarı geldi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sürüklenen teknedeki 70 sığınmacıyı kurtardı.

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3 sığınmacı da Sahil Güvenlik görevlileri tarafından kıyıya getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.