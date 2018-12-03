Aydın sahilde gök taşı buldu

Mesleği gereği Türkiye’nin birçok iline seyahat ettiğini dile getiren Çorumlu Murat Özsağlam, “Seyahatlerimin birisinden dönerken arkadaşım Didim’e davet etti. Didim’e gittiğimde elinde bir taş olduğunu söyledi. Beraber taşın bulunduğu alana gittik. Gezerken birkaç tane daha farklı taş olduğunu gördük. Alanın coğrafi yapısına baktığımızda taşların alanla bir alakasının olmadığı kanısına vardık. Daha sonra numunelerden birkaç tanesini alarak Çorum’a döndüm” dedi.

Elindeki taşı laboratuvarda incelettirdiğimizde içerisinde titanyum, nikel, alüminyum demir gibi 6 tane element tespit ettiklerini anlatan Özsağlam, “Bu laboratuvarda görüşünü aldığımız bir öğretim görevlimiz taşın gök taşı olabileceğini ancak taşın daha gelişmiş bir laboratuvarda incelenmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra arkadaşım MTA’ye götürüp incelettiğinde taşta 12 tane elementin olduğu bildirildi. Bunların içerisinde uzay sanayi ve sağlıkta kullanılan değerli madenlerin olduğu tespit edildi. Üçüncü bir tahlili Sütçü İmam Üniversitesinde yaptırdık. Elimizdeki taşlardan birisinde 26 tane element tespit edildi” dedi.

Özsağlam, gök taşları üzerinde yaptıkları inceleme de üzerinde farklı figürler olduklarını tespit ettiklerini iddia etti. Ellerindeki gök taşlarından birisinin Rusya’ya düşen gök taşının aynısı olduğunu öne süren Özsağlam, "Hatta bu taşta 100’ün üzerinde element olduğunu dile getiren uzmanlar oldu. Amacımız ülke bulunan gök taşları ve değerlerin yurt dışında hiçbir değer görmemesi. Biz bu tabuyu yıkmak istiyoruz. Bu taşların Rusya Afrika ve dünyanın diğer bölgelerine düşen taşlardan daha değerli olduğunu düşüyorum” ifadelerini kullandı.

Didim'de bulunan gök taşlarına MTA'da kendisinin analiz yaptırdığını ve 12 farklı element tespit edildiğini anlatan Mustafa Karaca, gök taşlarının diğer gök taşlarından farklı ve değerli olduğunu ileri sürdü.