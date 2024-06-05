İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2024 Çarşamba / 29 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6009
  • EURO
    35,5159
  • ALTIN
    2452.68
  • BIST100
    10364.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sahilde ilginç olay! Son anda kurtarıldılar

Yalova'da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA5 Haziran 2024 Çarşamba 07:30 - Güncelleme:
Sahilde ilginç olay! Son anda kurtarıldılar
ABONE OL

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı. Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.