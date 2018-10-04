Sahildeki şüpheli varil yetkilileri harekete geçirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde sahilde bir varil görenler, durumu yetkililere haber verdi.

Bir süre sonra bölgeye sevk edilen ekiplerce incelenen varilde kimyasal ölçüm yapıldı.

Ölçüm sonucu varilde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmadı.

Konuya ilişkin Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolunay Mahallesi mevkisinde sahile vuran bir şüpheli varilin, ekiplerce kimyasal ölçümleri yapıldı. Müdürlüğümüz KBRN Ekibi, 2 personel ve 1 adet kurtarma aracı ile olay yerine intikal etmiştir. Yapılan ölçüm sonrasında kimyasal radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanılmamıştır. Varil, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir."