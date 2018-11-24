Şahin Şerifoğulları kimdir kaç yaşında AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları nerelidir
Şahin Şerifoğulları kimdir biyografisi merak ediliyor. AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları kaç yaşında nerelidir? AK Parti Elazığ Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları oldu. Gündemde yer alan 2019 Ak Parti Elazığ Belediye Başkan adayı merak ediliyordu. Bu isim Şahin Şerifoğulları oldu. Peki AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları kim kaş yaşında nereli? 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı. Evli olup, üç çocuk babasıdır.
Şahin Şerifoğulları kimdir kaç yaşında AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları nerelidir? Vatandaşlar internetten Şahin Şerifoğulları’nın detaylı biyografisine ulaşmak istiyor. Peki Şahin Şerifoğulları hayat hikayesi nasıl? AK Parti'de Belediye Başkan adayları belli olmaya başlarken Elazığ'da Şahin Şerifoğulları aday olarak gösterildi. Peki Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşındadır, özgeçmişi nasıldır? İşte detaylar Doğum Yeri : Elazığ/ Türkiye Doğum Tarihi : 1.1.1980 - 1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı. Evli olup, üç çocuk babasıdır. Ak Parti 27. dönem Elazığ 5. sıra milletvekili adayıdır.
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?
1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı. Evli olup, üç çocuk babasıdır.
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