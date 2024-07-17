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Sahipsiz köpek evinin önünde oynayan çocuğa saldırdı

Bingöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
Sahipsiz köpek evinin önünde oynayan çocuğa saldırdı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Turgut Özal Mahallesi Çavreşi Caddesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Miraç Aksoy'a sahipsiz köpek saldırdı.

Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler." dedi.

Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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