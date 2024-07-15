İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0498
  • EURO
    36,123
  • ALTIN
    2562.94
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahipsiz köpek sebebiyle hayatını kaybeden gencin ailesinin isyanı
Güncel

Sahipsiz köpek sebebiyle hayatını kaybeden gencin ailesinin isyanı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kullandığı motosikletin yola aniden çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Taner Soral'ın ağabeyi, başka canların yitirilmemesi için sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
Sahipsiz köpek sebebiyle hayatını kaybeden gencin ailesinin isyanı
ABONE OL

Hatay Sivas Şehitler Caddesi'nde 10 Haziran'da, motosikletinin önüne çıkan sahipsiz köpeğe, ardından da park halindeki otomobile çarpması nedeniyle ölen lise 12. sınıf öğrencisi Soral'ın, Kurtderesi Mahallesi'nde yaşayan ailesinin acısı dinmiyor.

Çocuklarının ölümüyle sarsılan aile, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için sahipsiz köpekler konusunda çalışma yapılmasını talep ediyor.

"SAYILARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Ağabey Talip Soral, AA muhabirine, olay günü kardeşinin, annesinin şeker istemesi üzerine markete gitmek için evden çıktığını söyledi.

Taner'i beklerken kaza haberini aldığını anlatan Soral, "Acımız büyük, anlatmaya sözler yetmez. Artık başka canlar yanmasın. Kardeşimin vefatına sebep olan sahipsiz hayvandı. Bu sokak hayvanları güç geçtikçe artıyor. İnsanlar da bunlardan korkuyor." dedi.

SORAL, TEK KARDEŞİNİ KAYBETMENİN ACISINI YAŞADIĞINI İFADE EDEREK ŞÖYLE KONUŞTU:

"Biz hayvan düşmanı değiliz, onları da besliyoruz ama özellikle depremlerden sonra sahipsiz hayvanların sayısı gittikçe arttı. Saldırganlaşmaya başladılar. İleri yaştaki insanlar da bu köpeklerden korkuyor. Bu nedenle sahipsiz hayvanlara yönelik önlem alınmasını bekliyoruz. İnsanlarımız bu durumdan şikayetçi. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz."

Kardeşinin hayallerinin yarım kaldığını vurgulayan Soral, üzüntülerinin ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.