Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi 876. Sokak'ta önceki gün öğle saatlerinde ablası ve arkadaşlarıyla oyun oynayan minik Elif, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında köpekler tarafından ayağından sürüklenen küçük kızı, o esnada yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada bir süre yoğun bakımda kalan çocuğun tedavisi sürüyor.

- "BANA TEPKİ VERMİYOR"



Elif Ada'nın babası Cengiz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızına sahipsiz köpeklerin saldırdığını öğrendiğinde şok olduğunu belirterek, "Hiç aklına gelmiyor insanın. Onu duyunca artık elim ayağım, dizlerimin bağı çözüldü." dedi.

Kızının ablasıyla skuter sürdüğü sırada köpeklerin geldiğini, ablanın o sırada oturdukları binanın önüne doğru kaçtığını, hayvanların önlerinde kalan Elif'i tuttuklarını anlatan Yıldırım, "Yere yatırmışlar, sürüklüyorlarmış. Ablası da 'Elif Ada' diye bağırıyormuş. Binadakiler de o bağrışmaya çıkmışlar, herkes köpeğin çocuğu çektiğini görünce bağırmaya başlamış." diye konuştu.

Yoldan geçen bir vatandaşın olayı görmesi üzerine koşa koşa gelerek köpeklere taş fırlattığını dile getiren Yıldırım, kızının bu sayede köpeklerden kurtulduğunu ifade etti.

- "ARTIK BU BİR SORUNDAN FAZLA OLMAYA BAŞLADI"



Baba Cengiz Yıldırım, kızını hastanede gördüğünde halsiz bir şekilde uyuduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Bana tepki vermiyor ne konuşuyor ne de başka bir şey. Baygın ve solgun bakıyor. Pek bir şey söylemedi, hiç konuşmadı zaten. Ondan sonra da pansuman falan yaptılar. Yaparken bana 'çıkın' dediler ben de çıktım o sırada. Zaten canının yandığını sesinden duyuyordum."

Sokaktaki sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini vurgulayan Yıldırım, "Sonuçta bugün benim kızımın başına gelen, başkasına artık ne olur ne biter bilmiyorum. Benim kızımın başına gelmeden önce burada kızın birini daha kovaladılar. Allah'tan eniştem zamanında geldi de kurtardı yani. Çocuk tek başına gidemiyor. Tek başına gidemedikten sonra, burada köpekler olduktan sonra ne işe yarar ki? Yani toplasınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Artık bu bir sorundan fazla olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Hatice Ülger de mahallelerinde çok fazla köpeğin olduğunu söyledi.

Her taraftan köpeklerin geldiğini, kızının işe giderken korktuğunu belirten Ülger, 15-20 gün önce de engelli ablasına köpeklerin saldırdığını anlattı.

Ablasının saldırı sonucu tekerlekli sandalyesinden düştüğünü ifade eden Ülger, "Ablam buraya düştü. Ondan sonra ben koştum ama köpekler kaçtı. Sürekli burada yatıyorlar." dedi.

