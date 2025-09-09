Sahnedeki ''teşhircilik'' yargıya taşındı: “Manifest” hakkında karar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçiftlik Park'ta 6 Eylül'de Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında şarkı söyleyenler ile sahnede dans ve gösteri yapanlar hakkında "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında müzik grubunun 6 üyesi ile sahnede gösteri yapan 1 kişi, ifade vermek üzere mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan şüpheliler, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 şüpheli hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Harbiye Mahallesi'ndeki Küçükçiftlik Park'ta sahne alan Manifest Grubu üyelerinin halka açık konseri sırasında yaptığı dans gösterisinin, basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapanlar tarafından toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine" soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Konserdeki eylemlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "hayasızca hareketler" kapsamındaki "teşhircilik" suçundan resen soruşturma başlatılmış olup, yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği bildirilmişti.